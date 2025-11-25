MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklamasının ardından Cuma günü yapılan komisyon toplantısında çıkan İmralı'ya gitme kararının ardından heyet dün sabah saatlerinde adaya gitti.

Heyetin İmralı'ya saat 11:00'de ulaştığı, teröristbaşı Öcalan'la görüşmenin 3 saat sürdüğü, çoğunlukla Öcalan'ın konuştuğu ve heyetin 16:00'da adadan ayrıldığı öne sürüldü.

Görüşmenin ardından heyete katılan üç partiden de ne konuşulduğuna ilişkin hiçbir açıklama gelmedi.

"BÜTÜN PARTİLERİN YER ALMASINI İSTERDİK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hatimoğlulları, "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'da Öcalan’la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan, giden komisyona bir defa daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanırken; "Biz komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı’ya giden komisyonda yer almasını isterdik. Ama olmadı. Bu konuda eleştirel değerlendirmelerimizi de yaptık. Komisyonun Öcalan’la görüşmesinin, 86 milyona zarar değil, yarar sağladığını görülecektir" dedi.

DEM YARINI İŞARET ETTİ

Grup toplantısının ardından gazetecilerin, "Heyet tekrar gidecek mi? Ziyarete ilişkin açıklama yapılacak mı?" sorularına yanıt veren ve adaya giden heyette yer alan Koçyiğit soru almayacağı söyledi.

DEM Partili Hatimoğulları ise, detaylı açıklamanın yarınki komisyon toplantısından sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağını söyledi.

Hatimoğulları ayrıca, tutanakların açık olmasını istediklerini, ancak kararın komisyonda alınacağını ve tüm Türkiye ile paylaşılmasını istediklerini söyledi.

YAYMAN VE YILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Adaya giden heyette yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.