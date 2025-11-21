MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", İmralı'da elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme kararı aldı.

CHP'nin katılmadığı oylamada 32 "evet" oyu çıkarken 3 üye "hayır", 2 üye ise "çekimser" yönde oy kullandı. Buna göre üyeler oy çokluğuyla ziyareti onayladı.

GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLDU

İmralı'ya gidecek heyette Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adına Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer alacak.

AKP adına ise partinin genel başkan yardımcısı Hüseyin Yayman'ın gideceği açıklandı.

CHP, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyecek.