Milliyetçi Hareket Partisi, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesini teklif etmiş, ziyarete gidecek heyete de üye vermişti.

MHP'nin bu girişimine İstanbul'da bir vatandaş tepki gösterdi.

Kimliği belirsiz bir kadın Esenyurt'ta yollara asılmış olan Devlet Bahçeli ve MHP bayraklarını elindeki bıçakla kesti.

İMRALI TEPKİSİ

Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar, kadının 'İmralı ile görüşenin bayrağı burada olamaz' diye bağırdığını söyledi.

Cep telefonuyla kaydedilen videoda kadının yanına birkaç kişinin gittiği, pankartın arkasında ayakta konuştuğu görüldü.