Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Terörsüz Türkiye” sürecine halk desteğinin yüzde 70’lerde olduğunu ancak İmralı’ya gidişe desteğin yüzde 20’lerde kaldığını söyledi. Arıkan “TBMM Komisyonu’nun İmralı’ya götürülmesi Habur gibi kırılma noktasıdır” dedi. Arıkan şunları ifade etti:

“İlk çözüm sürecinde yargı Habur’a götürüldü, büyük tepki aldı. Habur olayı kırılma noktası oldu ve daha sonra da dikiş tutmadı. Şimdi de TBMM heyetinin İmralı’ya götürülmesi de yanlıştı.”

DESTEK YÜZDE 20

“Türkiye’de kimse ‘Terörsüz Türkiye istemiyorum’ demez. Terör bitecekse Saadet Partisi olarak çözümün tarafındayız.’Aslında Terörsüz Türkiye ifadesi yetersiz, ‘Yaşanabilir Türkiye’ olması lazım” diyen Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmralı olayında gördük, Terörsüz Türkiye sürecine halk desteğinin yüzde 70’lere ulaştığı bir ortamda, İmralı’ya gitme noktasındaki destek yüzde 20-25’lerde kaldı. TBMM Komisyonu’nun İmralı’ya götürülmesi Habur gibi kırılma noktasıdır. Ancak en az zayiatla kazasız belasız atlatabilmek için de Saadet Partisi olarak sorumlu davranmaya çalışıyoruz. Toplumun hassas noktalarına baskı yapmak farklı neticeler doğurabilir.”

ÜÇ SAATLİK GÖRÜŞME

Çözüm komisyonu üyesi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 24 Kasım’da İmralı’ya giderek Öcalan ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Mahmut Arıkan

Elimizi taşın altına koyarız

Türkiye’de gündemin çok hızlı değiştiğini ancak bir yıldır değişmeyen tek gündemin “Terörsüz Türkiye” olduğunu dile getiren Arıkan, “Eğer terör bitecekse Saadet Partisi çözümün tarafı olmak ister. Değil elini vücudunu taşın altına koymaya hazır” dedi.