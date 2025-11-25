AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Koçyiğit dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'ya sessiz sedasız ziyaret gerçekleşti. AKP'li Yayman ise dün ziyaret haberlerini yalanlamıştı.

NEDEN GİZLENDİ?

Üç saat sürdüğü belirtilen görüşmenin İmralı'ya gidecek heyetler tarafından neden yalanlandığı ve gizlendiği kafalarda soru işareti bıraktı.

AKP'Lİ YAYMAN ZİYARETİ YALANLAMIŞTI

AKP'li Hüseyin Yayman dün gazetecilere Ankara'da olduğunu ve görüşmenin salı ya da çarşamba günü olacağını söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen hafta grup toplantısında yaptığı 'Gerekirse İmralı'ya ben giderim' çıkışının ardından AKP, MHP ve DEM Parti'den oluşan İmralı heyeti dün İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde İmralı ziyaret kulisleri yalanlanırken akşam saatlerinde ise açıklama geldi, heyetin İmralı'ya gittiği duyuruldu.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

Öcalan'a sorular sorulduğu ve detaylı beyanlarının alındığı belirtilen TBMM Başkanlığı açıklamasında sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir."