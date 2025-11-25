MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AKP-MHP-DEM heyetlerinin İmralı'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin konuştu.

Bahçeli görüşmeye ilişkin, "Komisyonun geçtiğimiz cuma günü İmralı'ya gitmek üzere aldığı karar doğrultusunda adaya gidilmesi tarihi bir gelişmedir. Yürekten teşekkür ediyorum ziyarete giden tüm vekillerimize. İmralı'ya gitmekten çekinen partiler varsın etsinler. Onlardan izin bekleyip icazet isteseydik yerimizden bile kıpırdayamazdık." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle oldu:

"Türkiye kendi içine kapanarak küresel ve bölgesel gelişmeleri izleyerek istikametini çizemez. Bir adım daha olmak politik dinamiklere sıkı sıkı bağlanmak vazgeçilmez önemdedir. Bunu söylerken referansım tarihimizdir. Tarih şuurundan yoksun olanlar kendilerini ancak bir gölge sanacaklardır. Bugün yaşadığımız an heyecanla yazılan ve çizilen haritaların geleceğe açılan kapısıdır. Tarih yalnızca kuru olaylar geçidi değil önümüze konan tekerrür etmeyen yaşanan bir hayattır. Ebediyete akan bir nehre giden aynı kaderi paylaşan varlığımızı duyuran tarih şuurudur. Tarih şuurunun eksikliğinden dolayı muhalefet zihniyeti her müsbet gelişmeyi, daha kötü olacağı delaletine düşmüştür. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Balkanlarda yaşanan acı olaylar bugün olduğumuz dönemle benzerlik göstermiyor mu? Sınırlarımız gerilemedi mi? Ne zaman birbirimize düştüysek bunun vahim sonuçlarına katlanmadık mı?

"VARSIN BİZİM SONUMUZ DA DARAĞACI OLSUN"

Üzerimizde oynan oyunlara rağmen al bayrağımızı yükseltmedik mi? Doğudan batıya kuzeyden güneye kenetlenerek vatanımızı şehit kanlarıyla yıkayarak düşmanlardan temizlemedik mi? Bölücülüğün kaynağı kuruyor bundan korkuyorlar. Terör bitiyor bundan korkuyorlar rahatsızlık duyuyorlar. Bir buçuk asırlık komplo yerle yeksan ediliyor o yüzden son kozlarını oynuyorlar. Bütün şehitlerimizle övünüyoruz. Kimse buradan istismar parantezi açmaya çalışmasın. şehitlerimize minnet duyuyoruz. Terörsüz Türkiye Türk milletin in tavizsiz kararıdır. Bu kararı sabote etmeye kimsenin takati yetmeyecektir.

Diyorlar ki analarımız ağlasın nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Tahakkümün zincirleri kırılıyor, bundan korkuyorlar. Terörün bitmesi ile eşzamanlı olarak barış kuşağının iç cephemizi saracak olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Türk ile Kürt’ü düşman etmek üzerine kurulmuş 1.5 asırlık emperyalist komplo yerle yeksan ediliyor bundan dolayı uyuşmuş vicdanlarıyla son kozlarını oynuyorlar. Terörsüz Türkiye Türk milletinin ve devletinin tavizsiz kararıdır.

Neymiş anaysa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız.

Bakınız şu yaşımda mertçe haykırıyorum yeter ki Türk Milleti barış, huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın varsın bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun.

"İMRALI EN CİDDİ MUHATAPTIR"

En ciddi muhatap İmralı'dır. Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda MHP, AKP ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle Feti Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf-ı nazar etmişler varsın etsinler. Onlardan izin bekleyip icazet isteseydik yerimizden bile kıpırdayamazdık. Korkaklar hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Biz MHP'yiz. Teslim olursak kanımız kurusun."