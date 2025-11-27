21 Kasım'da AKP, MHP ve DEM Partili üç ismin İmralı'ya gitmesinin ardından ertelenen komisyon toplantısında tarih netleşti. Gözlerin çevrildiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak.
Toplantı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan oluşan heyetin gerçekleştirdikleri İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerinden sonraki ilk toplantı olacak. 19'uncusu yapılacak toplantıda, heyetin görüşmeye ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.