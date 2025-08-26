Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 8 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Carlos Cuesta, takımdan ayrılmak için geri sayıma geçmişti.

Rus ekibi Spartak Moskova ile prensipte anlaşan Kolombiyalı stoperde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Rus basınından Championat'ın haberine göre Spartak Moskova, Galatasaray'ın defans oyuncusu Carlos Cuesta konusunda nihai kararını verdi. Kırmızı beyazlılar, bu transferden vazgeçme kararı aldı. Spartak'ın Cuesta'yı reddetmesinin nedenleri henüz açıklanmadı.

Rus kulübünün 26 yaşındaki oyuncu için 6,5 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi bekleniyordu. Championat muhabiri Andrey Pankov ise Cuesta'nın Moskova'da birkaç gün geçirmesine rağmen bu transferde anlaşmanın tamamen iptal edildiğini aktardı.