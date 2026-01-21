CHP'li İzmit Belediyesi’nin gerçekleştirdiği banka promosyon ihalesinde ilk aşamada en yüksek teklif 66 bin TL ile Ziraat Bankası’ndan gelmişti.

Ancak bu rakamın belediye çalışanları tarafından yeterli bulunmaması üzerine ihale sonrası bankalarla yeniden görüşmelere başlandı. Yapılan temasların ardından Halkbank teklifini 75 bin TL nakit ödemeye yükselterek en yüksek teklifi sundu.

(Halkbank İzmit Şube Müdürü Fatih Uzan ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet)

İŞÇİ MEMUR AYRIMI YAPILMADI

Gelişmenin ardından İzmit Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle promosyon sözleşmesi imzalandı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçi–memur ayrımı yapmadan tek ihale uygulamasını sürdürdüklerini belirterek, “Sendikalarımızın desteğiyle bankalarla yeniden masaya oturduk. Sonuçta 75 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan olmak üzere toplamda 85 bin TL’lik anlaşmaya vardık. Kısa süre içinde 75 bin lira nakit, 10 bin lira ise para puan olarak çalışanlarımıza ödenecek” dedi.

Anlaşmaya göre 10 bin TL’lik para puanın 5 bin lirası 2026, 5 bin lirası ise 2027 yılında personele verilecek. İmza törenine belediye yönetiminin yanı sıra Halkbank yetkilileri ile sendika temsilcileri katılırken, taraflar sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.