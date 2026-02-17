CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de Kars Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı.

Alp, müdürlüğe bağlı bir işletmede değeri 100 milyon lirayı bulan kayıp yarış atlarını gündeme getirdi.

Bu konu hakkında soru önergesi verdiğini belirten Alp, "'Atlar nerede?' diyorum. Atları bakan, çaldırdığını itiraf edemiyor. Atların akıbetleri araştırılsın" dedi.

Alp mesajında şunları kaydetti:

"Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sultan Suyu tarım işletmesinde değeri 10 milyon lirayı bulan yarış atları kayıptır. Atları çalmışlar demek istemiyorum ama Başkanım atlar yok yani..."Bu konu ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş fakat müfettiş raporu kamuoyuyla paylaşılmıyor. Genel müdür oraya gitmiş temasları hakkında bilgimiz yok. Bakana soru önergesi veriyorum; 'Atlar nerede?' diyorum. Atları çaldırdığını itiraf da edemiyor. Atların akıbetleri araştırılsın."