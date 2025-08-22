Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in hesabından yapılan paylaşımda, seçim sürecine ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Sandıkta alamadığınız, halktan alamadığınız yetkiyi, kapalı kapı oyunları ile, kirli pazarlıklarla alacağını sanan ve fırsatçılık yapıp aday çıkaracak kadar çukura düşen AKP Beyoğlu; duruş nedir, siyasi irade nedir, ekip nedir öğrendiniz. Demokrasi dersini aldınız, sandık tokadını bir kez daha Beyoğlu’nda yediniz.”

Açıklamasında mecliste görev alan partililerine de teşekkür eden Güney, şunları söyledi:

“16 meclis üyemize, 16 yoldaşıma, 16 nefere ve gönlü, vicdanı bizimle olan Beyoğlulu komşularıma, bana zindanda ve partimize yaşattıkları bu gurur için yürek dolusu teşekkürler. Beyoğlu’nun hakkı size emanet.”

İstanbul Beyoğlu Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda CHP grubunun adayı Sefer Karaahmetoğlu başkan vekilliğine seçildi. Seçim, CHP’nin meclisteki çoğunluğu sayesinde AK Parti'nin adayına karşı üstünlük sağlamasıyla sonuçlandı.

Öte yandan İnan Güney hakkında yürütülen yargı süreci devam ederken, yerine seçilen Karaahmetoğlu'nun görevine vekil olarak devam edeceği bildirildi.