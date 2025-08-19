İBB soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmadan önce çektirdiği fotoğraf gündem oldu.
FOTOĞRAFI YASAKLANDI İDDİASI
Sosyal medyada CHP Gençlik Kolları üyesi olan Şani Berivan Yalçın'ın paylaştığı gönderide dikkat çekici bir iddia yer aldı.
Yalçın yaptığı paylaşımında "İstiklal caddesi boyunca üç farklı sivil ekibi tarafından çevrildik talimat var bu şekilde gezemezsiniz diye. Korktukları şey bir AİLE FOTOĞRAFI!" ifadelerini kullandı.
Bahse konu fotoğrafın yasaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.