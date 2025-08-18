İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İBB soruşturması kapsamında 15 Ağustos'ta düzenlenen 9'uncu dalga operasyonunda aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 44 kişi adliyeye sevk edildi.
Burada 11 savcı tarafından alınan ifade işlemleri sona erdi.
Buna göre 24 kişi hakkında adli kontrol talebi verilirken, aralarında İnan Güney'in de bulunduğu 20 kişi için tutuklama istendi.
Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde:
"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora."
CHP İSTANBUL'DAN DESTEK
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bugün saat 18.00'de Çağlayan Adliyesi önünde dayanışmamızı göstermek üzere buluşuyoruz” bilgisi paylaşıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de adliyeye gideceği öğrenildi.
OLAY
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 45'e yükselmiş oldu.