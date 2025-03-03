87 yaşında ani bir evlilik kararı alan iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç tarafından açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor hazırlanarak mahkeme tarafından vasi atanmasına karar verildi. Adli Tıp’taki inceleme sırasında Kıraç’ın iki kritik soruya yanıt veremediği ortaya çıktı.

Adli Tıp Süreci ve Kritik Sorular

Ünlü iş insanı Emine Alagonya ile yaptığı evlilik sonrası kızı tarafından açılan evliliğin iptali ve vasi atanması talebiyle mahkemeye başvurulmuştu. Bu süreçte Adli Tıp 10. Kurulu tarafından muayene edilen İnan Kıraç’a çeşitli sorular yöneltildi.

Kıraç’ın, 6 Şubat depremine dair herhangi bir şey hatırlayamadığı öğrenildi. Bunun ardından kendisine yöneltilen “Saat kaç?” sorusuna da yanıt veremedi. Heyet, tutarsız yanıtlar ve belleğe dayalı sorulara verilen cevaplar doğrultusunda Kıraç’ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığına hükmederek mahkemeye rapor sundu.

Mahkemeden Acil Vasi Kararı

Adli Tıp raporunu değerlendiren mahkeme, Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi ve geçici olarak iki avukatı vasi olarak atadı. Bu kapsamda, Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, İnan Kıraç’ın iş ve özel hayatına dair yetkilendirildi.