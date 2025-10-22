UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt, RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmaya Galatasaray oldukça baskılı başlarken golleri de Osimhen ile bulmayı başardı. 3 ve 35. dakikada durumu 2-0’a getiren sarı kırmızılılara karşı Norveç temsilcisi kontra ataklarla Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalıştı.
Bodo/Glimt 39. dakikada gole çok yaklaştı. Sondre Fet'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Jens Hauge, savunmada Davinson Sanchez'i geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalemizin hemen sağ tarafından dışarı gitti.
(Görüntü yayıncı kuruluştan alınmıştır)
