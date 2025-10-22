UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt, RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmaya Galatasaray oldukça baskılı başlarken golleri de Osimhen ile bulmayı başardı. 3 ve 35. dakikada durumu 2-0’a getiren sarı kırmızılılara karşı Norveç temsilcisi kontra ataklarla Galatasaray kalesinde etkili olmaya çalıştı.

Bodo/Glimt 39. dakikada gole çok yaklaştı. ⁠Sondre Fet'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Jens Hauge, savunmada Davinson Sanchez'i geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalemizin hemen sağ tarafından dışarı gitti.

(Görüntü yayıncı kuruluştan alınmıştır)