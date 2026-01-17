Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezona ilişkin yayınlanan tanıtımda, dizinin müziklerine Yılmaz Erdoğan imzalı yeni bir eser eşlik ediyor.
Söz ve müziği Yılmaz Erdoğan’a ait olan “Bende Kalacak” adlı şarkı, Ebru Gündeş tarafından seslendirildi. Şarkının, dizinin yeni sezon bölümlerinde kullanılacağı belirtildi.
Tanıtımda ayrıca dizinin karakterlerinden Azem Yücedağ’a ilişkin gelişmelere dair ipuçları da yer aldı. Dizinin yeni sezonunun 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanması planlanıyor.
Şarkının sözleri şöyle:
BENDE KALACAK
İçinde bir sızı
Yokluğun bir infilak
Kalbim alacaklı
Bir ateşe bakarak
Gülüşüne bir mum
Gidişine bir ağıt yakarak
Bendeki bu öfke
Sonsuza dek kalacak.
Sesin bende
Ellerin bende kalacak
Belki yıllar geçer
Belki herkes unutacak
Kaybolacak zamanın
Küllerinde yüzün
Canım parçası artık
Bu bitmeyen hüzün.
Yüzün bende
Ellerin bende kalacak
Sen içimde kanarken
Belki herkes unutacak
Kaybolacak zamanın
Küllerinde yüzün
Canım parçası artık
Bu kahreden hüzün.
Aşka mühürledim yüreğimi
Sevda da yok
Sen yoksan sevda da yok
Yokluğunda nişanladım kendimi
Artık bana sevmek yok
Kimse alamaz yerini.
Aşkın bende
Kalbin bende kalacak
Belki yıllar geçer
Belki herkes unutacak
Kaybolacak zamanın
Küllerinde yüzün
Canımın parçası artık
Bu bitmeyen hüzün.