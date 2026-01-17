Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisi, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezona ilişkin yayınlanan tanıtımda, dizinin müziklerine Yılmaz Erdoğan imzalı yeni bir eser eşlik ediyor.

Söz ve müziği Yılmaz Erdoğan’a ait olan “Bende Kalacak” adlı şarkı, Ebru Gündeş tarafından seslendirildi. Şarkının, dizinin yeni sezon bölümlerinde kullanılacağı belirtildi.

Tanıtımda ayrıca dizinin karakterlerinden Azem Yücedağ’a ilişkin gelişmelere dair ipuçları da yer aldı. Dizinin yeni sezonunun 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanması planlanıyor.

Sözü ve müziği tamamen Yılmaz Erdoğan’a ait olan ve ‘İnci Taneleri’ için özel olarak hazırlanan yeni şarkıyı Ebru Gündeş seslendirdi.

Şarkının sözleri şöyle:

BENDE KALACAK

İçinde bir sızı

Yokluğun bir infilak

Kalbim alacaklı

Bir ateşe bakarak

Gülüşüne bir mum

Gidişine bir ağıt yakarak

Bendeki bu öfke

Sonsuza dek kalacak.

Sesin bende

Ellerin bende kalacak

Belki yıllar geçer

Belki herkes unutacak

Kaybolacak zamanın

Küllerinde yüzün

Canım parçası artık

Bu bitmeyen hüzün.

Yüzün bende

Ellerin bende kalacak

Sen içimde kanarken

Belki herkes unutacak

Kaybolacak zamanın

Küllerinde yüzün

Canım parçası artık

Bu kahreden hüzün.

Aşka mühürledim yüreğimi

Sevda da yok

Sen yoksan sevda da yok

Yokluğunda nişanladım kendimi

Artık bana sevmek yok

Kimse alamaz yerini.

Aşkın bende

Kalbin bende kalacak

Belki yıllar geçer

Belki herkes unutacak

Kaybolacak zamanın

Küllerinde yüzün

Canımın parçası artık

Bu bitmeyen hüzün.