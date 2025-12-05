Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Surat kentinde yaşayan 18 yaşındaki vlogger, yüksek hızda sürerken korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

NDTV'de yer alan habere göre, feci kazada sosyal medya fenomeni Prince Patel'in kazada başının gövdesinden ayrıldığı aktarıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde fenomenin bölgede çok katlı bir üst geçit olan Great Liner Köprüsü'nden inerken saatte 140 kilometre hızla geçtiği görüldü.

Bu esnada kontrolünü yitiren genç kaza yaparak birkaç kez yerde yuvarlandı. Çarpışmanın şiddetiyle fenomenin kafası vücudundan ayrıldı.

İlk belirlemelere göre Patel'in kask takmadığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.