Küresel piyasalarda brent petrol sert düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştururken, benzin fiyatlarına 2 lira 19 kuruşluk zam geleceği bildirildi. ABD-İran arasındaki müzakerelerin etkisiyle brent petrol fiyatları 71,97 dolara kadar sert düşüş yaşadı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Brent petrol bugün 73,00 dolar seviyesinde yatay bir seviyede hareketleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından benzine 2 lira 19 kuruş zam geleceğini aktardı. AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR? Peki, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları… İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.29 TL Motorin litre fiyatı: 64.57 TL LPG litre fiyatı: 31.99 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 62.11 TL Motorin litre fiyatı: 64.39 TL LPG litre fiyatı: 31.39 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.23 TL Motorin litre fiyatı: 65.64 TL LPG litre fiyatı: 31.97 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 63.50 TL Motorin litre fiyatı: 65.92 TL LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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