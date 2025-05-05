CHP lideri Özgür Özel’e yumruk atarak saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı ortaya çıktı. Tengioğlu, 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde odalarında uyuyan çocukları; 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdü, bir çocuğunu yaraladı ve diğer kızının da silah seslerine uyanıp ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp kurtuldu. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada “Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı olan ve müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın saldırıda azmettirici olup olmadığını araştırdığı bildirildi. Dönemin gazetelerine yansıyan haberlerde Tengioğlu, eşine kızdığı için çocuklarını anneler gününde öldürdü.

BAKAN: ESKİ MEVZUAT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü ifade etti ve saldırganla ilgili kamuoyunda “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek X hesabından şunları söyledi: “Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.”

CHP liderlerine hep saldırılıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırı, akıllara diğer CHP liderlerine yönelik saldırı ve suikast girişimlerini getirdi. 2019’da Ekrem İmamoğlu kazanmasına rağmen iptal edilen ilk İstanbul yerel seçiminden haftalar sonra 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelikti. Şehit sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesine katılan Kılıçdaroğlu linç girişimine maruz kaldı.

Kalabalık, Kılıçdaroğlu’nun alındığı ev için “Yakın bu evi” diye bağırdı. Kılıçdaroğlu, zırhlı araçla evden çıkarıldı ve CHP genel merkezine götürüldü. Kılıçdaroğlu’na yumrukla saldıran ve kısa süre gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Osman Sarıgün’ün daha önce “inek hırsızlığı”ndan hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Milliyetçi Cephe hükümetinin kurulduğu 1970’li yıllarda yoğunlaşan birçok saldırı ve suikast girişiminin hedefi oldu. Bunlardan en önemlileri 23 Temmuz 1976’da New York’ta ve 1975’te Gerede’de gerçekleşti.