Aylardır kamuoyunda tartışmalara neden olan 11. Yargı Paketi, cuma günü yapılan son dakika görüşmesinin ardından yeniden ertelendi.



Haziran ayında Meclis'te kabul edilen 10. Yargı Paketi'nden son dakikada çıkarılan 'kovid infaz düzenlemesi' nedeniyle ertelendiği öğrenilen taslak çalışma, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın girişimlerinin ardından 11. Yargı Paketi'ne resmen dahil edilecek.



50 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU AÇILACAK



Geçmişte kabul edilen düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda



- Açık cezaevinde izinde olup cezasının bitimine 5 yıl veya daha az kalanlar, talep aranmadan denetimli serbestliğe geçmiş,

- Açığa ayrılmasına 3 yıl veya daha az kalanlara 3 yıl erken denetimli serbestlik verilmişti.

Buna karşın söz konusu düzenleme, Anayasa'da yer alan 'suçun cezalandırılmasında suç tarihi esas alınır' ilkesine aykırı olarak, dosyaların kesinleşme tarihlerini dikkate almış ve yargılaması devam eden kişiler aynı suçu işlemiş olsalar da erken tahliye imkanından faydalanamamıştı.



KRİTİK TARİH 31 TEMMUZ 2023



Bu durumun büyük bir hata olduğunu belirten Feti Yıldız, AKP ile kurduğu dirsek temasının ardından cuma günü yapılan görüşmelerde, kovid infaz düzenlemesinin suç tarihini esas alacak şekilde genişletilmesini talep etti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada söz konusu düzenleme için Adalet Bakanlığı'nda etki raporu talep ettiklerini belirtirken, infaz düzenlemesinden kimlerin faydalanacağının detayları da belli oldu.



Yapılacak çalışma, geçmişte çıkarılan yasa ile tamamen aynı özellikleri taşıyacak. Bu nedenle suç tarihi olarak 31 Temmuz 2023 kıstas alınmaya devam edecek bu tarihten önce işlenen suçlarda, sanığın tahliyesine 5 yıldan az süre kalması halinde doğrudan denetimli serbestlik imkanı sunulacak.

Değişiklikle birlikte, tahliyelerde suç tarihinin esas alınacak olması nedeniyle, halihazırda yargılaması devam eden 31 Temmuz 2023 öncesinde işlenen suçlarda da hükmün kesinleşmesi halinde sanıklar aynı imkanlardan yararlanmayı sürdürecek.



Bu nedenle ilk aşamada 50 bin mahkumu kapsaması beklenen düzenleme, ilerleyen yıllarda davalar sonuçlanmaya devam ettiği için çok daha geniş bir kesimi içerir hale gelecek.



İKİ SUÇ KAPSAM DIŞINDA BIRAKILACAK



2023'te kabul edilen düzenleme ile aynı şekilde, bu taslak çalışmada da örgütlü suçlar ve terör suçları düzenlemenin kapsamına dahil edilmeyecek.



Yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreci ile paralel olarak, ilerleyen aylarda yeni bir infaz düzenlemesinin hazırlanması ve terör suçları ile örgütlü suçların bu tasarıya dahil edilmesi planlanıyor.