Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu STK’nın paylaşımlarında kullanılan dilin "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Özellikle çocuk, yaşlı ve engelli fotoğraflarının altına eklenen "aşıları tam", "eğitilebilir" veya "sahiplendirme ilanı" gibi ifadelerin; insan onurunu derinden zedelediği, bireyleri birer "canlı nesneye" indirgediği, toplumun hassas kesimlerini aşağıladığı belirtildi.

Hayvan hakları konusunda farkındalık yaratma iddiasının, insan haklarını ihlal etmek için bir kılıf olamayacağını belirten Bakanlık, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası, hiçbir şekilde çocukların, engellilerin ve yaşlıların kişilik haklarının ihlal edilmesine gerekçe olamaz. Bu içerikler, insanlık dışı bir dili normalleştirmektedir."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık, paylaşımların sosyal medyada yayılmasının ardından hızlıca harekete geçerek şu adımları attı:

Paylaşımları yapan STK ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İçeriklerin yayılmasını durdurmak adına ivedilikle "yayından kaldırma" ve "erişim engeli" talebiyle mahkemeye başvuruldu. Bakanlık, dezavantajlı grupların onurunu hedef alan bu tür "kampanya" adı altındaki eylemlerin karşılıksız kalmayacağını yineledi.