ING, altın ve gümüşe yönelik beklentisini paylaştı. Bankaya göre, altın fiyatlarının 2026 yılında yeni rekor seviyeleri test etmesi bekleniyor.

Raporda, altın tarafında olası geri çekilmelerin sınırlı kalacağı belirtilirken, fiyatlardaki zayıflıkların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar bakımından yeni alımları tetikleyebileceği belirtildi. ING, bu durumun aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde dengelediğine vurgu yaptı.

GÜMÜŞ REKORA DOYMUYOR

Gümüş fiyatları ise ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Yılbaşından beri fiyatların iki katından fazla artış göstermesi, piyasadaki güçlü ivmeyi ortaya koydu.

Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin sürdüğü belirtilirken, yatırımcı ilgisinin yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Bu durum, fiyatlardaki yükseliş trendini destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

SANAYİDEKİ TALEP, YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

ING, değerli metallerde yapıcı görünümün 2026’ya kadar devam edeceğini öngörüyor. Özellikle güneş enerjisi panelleri ve batarya teknolojilerinden kaynaklanan güçlü endüstriyel talep ile sürdürülebilir yatırımlara yönelik fon akışlarının, hem altın hem de gümüş fiyatları için destekleyici olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.