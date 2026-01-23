ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son toplantı metninde, yılın son çeyreğinde talep koşullarında toparlanmaya işaret ettiğini ve erken göstergelerin bu görünümü desteklediğini belirtti. Bankaya göre bu tablo, Merkez Bankası’nın ocak ayındaki adımlarında dikkate alınacak unsurlardan biri olacak. ING Global, söz konusu arka planın dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürdüğünü ancak bu sürecin hızının kademeli olarak yavaşladığını vurguladı.

Para politikası görünümüne ilişkin değerlendirmede, Merkez Bankası’nın makroihtiyati çerçevede bir değişiklik sinyali vermediği, dezenflasyonu desteklemek amacıyla sıkı parasal duruşun korunacağı yönündeki taahhüdünü yinelediği ifade edildi. Bu duruşun ara hedeflerle uyumlu şekilde sürdürüleceği ve enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde sapması halinde ilave sıkılaştırmaya gidileceği mesajının verildiği kaydedildi. Bununla birlikte, gelecekteki faiz kararlarının veriye dayalı ve toplantı bazında belirleneceği tekrar edilse de, yakın vadeye ilişkin net bir faiz patikasının ortaya konulmadığına dikkat çekildi.

FAİZ İNDİRİMLERİ 100-150 BAZ PUAN OLACAK

ING Global analizinde, artan fiyat baskıları ile talep koşullarındaki toparlanmanın Merkez Bankası’nı faiz indirim hızında daha temkinli bir çizgiye yönelttiği belirtildi. Bankanın, önümüzdeki dönemde enflasyon görünümü, talep koşulları, uluslararası rezervler ve mevduat sahiplerinin davranışlarını yakından izleyerek faiz indirimlerinin temposunu belirleyeceği ifade edildi.

Raporda ayrıca, son dönemde rezerv birikimindeki hızlanmanın öne çıktığına işaret edildi. Brüt rezervler ile net rezerv pozisyonunun yeni zirvelere ulaşmasının Merkez Bankası açısından rahatlatıcı bir unsur olduğu vurgulandı. Mevduat davranışlarına bakıldığında ise, kademeli döviz alımlarına rağmen dolarizasyon oranının uzun dönem ortalaması olan yaklaşık yüzde 40’ın altında kaldığı, yüksek TL faizlerinin bu görünümü desteklediği aktarıldı.

ING Global, mevcut görünüm çerçevesinde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesini beklerken, yakın vadede atılacak adımların büyüklüğünün 100–150 baz puan aralığında kalacağı öngörüsünde bulundu.a