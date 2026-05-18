ING Global, Türk lirasına ilişkin beklentilerini güncelleyerek dolar/TL tahminlerini yukarı çekti. Kuruluşun yayımladığı raporda, kısa ve orta vadeye ilişkin yeni kur projeksiyonları paylaşıldı.

Buna göre ING, dolar/TL’nin 1 ay sonra 46,30, 3 ay sonra 48,05, 6 ay sonra 51,20 ve 12 ay sonra ise 56,30 seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.

REZERVLERDE BASKI YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Raporda, mart ayında yabancı yatırımcı çıkışları nedeniyle rezervler üzerinde baskı oluştuğu ancak nisan ayı başından itibaren jeopolitik tansiyonun azalması ve ateşkes beklentileriyle birlikte rezerv görünümünün daha dengeli hale geldiği belirtildi.

Ancak ING, rezervler üzerindeki baskının yeniden artması veya yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin güçlenmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın doğrudan faiz artışı seçeneğini değerlendirebileceğine dikkat çekti.

"KONTROLLÜ DEĞER KAYBI" DEĞERLENİRMESİ

ING raporunda, TCMB’nin Türk lirasındaki değer kaybı hızını yeniden ayarladığı ve kurdaki yükselişe bir miktar daha fazla alan tanıdığı ifade edildi.

Kuruluş, yıl başından bu yana reel efektif döviz kurunda yaşanan değerlenmenin ardından bu yaklaşımın dengeli bir politika tercihi olarak görülebileceğini belirtti.

TCMB İÇİN 'BEKLE-GÖR' DÖNEMİ

Raporda, TCMB’nin nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika duruşunu değiştirmemesinin rezervlerdeki kısmi toparlanma ile büyüme tarafındaki yavaşlama risklerinin birlikte değerlendirilmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

ING’e göre Merkez Bankası, değişen küresel ve jeopolitik koşullar nedeniyle politika esnekliğini korumayı tercih ediyor.

Kuruluş ayrıca kısa vadede TCMB’nin efektif fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırıp yaklaştırmayacağı konusunda da “bekle-gör” yaklaşımını sürdüreceğini öngördü.

ENERJİ FİYATLARI VE DOLARİZASYON ÖNE ÇIKTI

ING değerlendirmesinde, yükselen enerji fiyatları, ekonomik büyümede zayıflama sinyalleri ve devam eden dolarizasyon eğiliminin, Merkez Bankası’nın güçlü faiz indirimleri için alanını sınırladığı ifade edildi.