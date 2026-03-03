İngiliz araştırma devi Fitch Solutions’a bağlı araştırma kuruluşu BMI, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin altın fiyatlarını yükseltme potansiyeline dikkat çekti. Kuruma göre, kısa vadede ons altın 5.600 doların üzerine çıkabilir. Analistler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiğini vurguluyor. GERİLİM ALTIN FİYATLARINI DALGALANDIRIYOR Bölgedeki çatışmalar ve belirsizlikler, altına olan talebi artırıyor. BMI, yatırımcıların riskten korunma amacıyla altına yönelmesinin fiyatları yukarı çektiğini belirtiyor. ALTIN İÇİN İKİ FARKLI SENARYO MASADA 2-3 haftalık çatışma: Ons altın 5.850 dolara yaklaşabilir. Uzun süreli gerilim: Fiyatlar 6.500 doları görebilir. Kurum, gerilimin süresi ve şiddetinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. 'YATIRIMCILAR STRATEJİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ' BMI’nin öngörüleri, altının güvenli liman özelliğini koruduğunu ve jeopolitik risklerin fiyatları ciddi şekilde etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, yatırımcıların kısa ve orta vadeli planlarını bu gelişmeleri dikkate alarak oluşturmasını tavsiye ediyor.

