Barclays ve BNP Paribas, Cuma günü yayınlanan notlarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da işgücü piyasasındaki artan risklere yönelik tavrındaki değişikliğe atıfta bulunarak , ABD Merkez Bankası'nın (FED) Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor.
Barclays, Powell'ın konuşmasının "bir gevşeme eğilimi" ortaya koyduğunu ve faiz indirimi yapılmaması için çıtayı yükselttiğini belirterek, daha önce Eylül 2026'da beklenen faiz indirimini Eylül 2025'e çekti. Jonathan Millar liderliğindeki Barclays ekonomistleri, "Bu yıl Eylül ve Aralık aylarında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz" dedi.