Barclays ekonomistleri, Fed’in 9-10 Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin "büyük olasılıkla" gerçekleşeceğini ve piyasalarda indirime dair fiyatlamanın yüzde 80’in üzerine çıktığını açıkladı.

Barclays ekonomistlerine göre Fed Başkanı Jerome Powell indirime destek verecek ve Waller, Bowman, Williams, Jefferson, Cook ve Barr da bu görüşte hem fikir olması bekleniyor.

Banka, toplantıda güçlü görüş ayrılıkları yaşanacağını tahmininde de bulundu. Ekonomistlere göre Schmid ve Musalem’in kesinleşmiş en az iki şahin karşı oy kullanması, aynı zamanda Goolsbee veya Collins’ten bir karşı oy daha gelmesi ihtimaller arasında yer aldı. Miran’ın ise daha büyük bir indirim talebiyle farklı yönde karşı oy vereceği öngörüyor.

Barclays, toplantı sonrası yayımlanacak açıklamanın ve Powell’ın basın toplantısının kısmi şahin bir tonda olacağını, Ocak ayında yeni bir adım atılmadan önce işgücü piyasası koşullarının beklenenden daha fazla zayıflamasının gerekeceğinin vurgulanacağını düşünüyor.

ALTIN, GÜMÜŞ VE DOLARA ETKİSİ

Fed’in faiz indirimine aralıkta başlanacağına dair beklenti, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Faizlerin düşmesi, altını daha da cazip hale getirirken, altında yen rekorlar yaşanabilir.

Faiz indirimi beklentileri gümüş fiyatlarını da yukarı yönlü destekleyebilir. Fed'in faiz indirimi hamlesi, doları zayıflatırken, gümüş tarafını kuvvetlendirebilir.

Dolar tarafında ise zayıf seyir yaşanabilir. Daha yumuşak bir Fed'in bu hamlesi, dolardan kaçışı hızlandırabilir bu durumda dolar endeksinde kayıpları gündeme getirebilir. İçerde dolar/TL’nin sert geri çekilmesi beklenmese de yukarı yönlü iştahın törpülendiği, altının ise yeniden “yükseliş modu”na geçtiği bir fiyatlama öne çıkıyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.