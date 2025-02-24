İngiliz hükümetinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre İngiltere Rusya'ya karşı yaptırım rejimi çerçevesinde 67 yeni yaptırım açıklarken, 40 yeni gemiyi yaptırım listesini ekledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, son yaptırım paketinin Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya'ya karşı uygulanacak en büyük yaptırım paketi olduğunu belirterek, Rusya'nın yaptırımlara maruz kalmaması için kullanılan gemilere yönelik daha fazla önlem alınacağını ve Çin ile diğer ülkelerdeki askerî malzeme tedarik eden şirketlere de yaptırımlar getirileceğini söyledi.

RUSYA: HİÇBİR YAPTIRIM BİZİ DURDURAMAZ

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev, ülkesinin yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendiğini belirterek, "Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz." dedi.

Tsivilyev, başkent Moskova'da Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirdi.

Batılı çok sayıda enerji şirketinin Rusya'ya dönmek istediğine işaret eden Tsivilyev, "Ancak kendilerine yaptırım uygulanmasından korkuyorlar. Eğer yaptırımlar kalkarsa çok sayıda şirket pazarımıza döner." diye konuştu.

Rusya'nın Batılı şirketlerin dönmesi halinde teknolojik bağımsızlığını kaybedip kaybetmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Tsivilyev, "Artık kaybetmeyiz. Bilim insanlarımız ve biz bu duruma güvenilemeyeceğini ve kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerektiğini anladık." dedi.

Yaptırımların Rus enerji sektöründeki olası etkilerini de değerlendiren Tsivilyev, "Yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendik. Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz." ifadelerini kullandı.

Tsivilyev, yaptırımlar öncesinde yabancı teknolojilerin ve ekipmanların Rusya'da önemli role sahip olduğuna işaret ederek, "Bize tüm bu teknolojilere erişimi kapattıklarında, her şeyi kendimiz geliştirmek zorunda kaldık ve şimdi teknolojik egemenliğimiz hakkında güvende hissedebiliriz." dedi.

AB, Rusya'nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımları uygulamada anlaştığını bugün duyurdu.