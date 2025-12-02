İngiliz BBC Türkçe, Türkiye'de gençler arasında artan milliyetçiliği araştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane eylemlerinde de ön planda olan milliyetçi gençlere ilişkin derleme yapan BBC Türkçe, milliyetçilik akımının da yeni özellikler taşıdığına dikkat çekti.

"GENÇLER AİDİYET ARAYIŞI İÇİNDE"

Gençlik üzerine çalışmalar yapan ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Özgehan Şenyuva gençlerin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Şimdi burada bir hikaye, kendilerini ait hissedecekleri bir aidiyet arayışı içerisindeler. Burada da milliyetçilik önemli bir faktör olarak karşılarına çıkıyor." dedi.

DEMOKRAT BİR MİLLİYETÇİLİĞİ TERCİH EDİYORLAR

İstanbul Gençlik Araştırmaları Merkezi'nin raporunda yeni nesil milliyetçi gençlerin "anti-otoriter ve demokrat bir milliyetçiliği tercih ettiği" belirtildi.

"Yeni nesil milliyetçilik", MHP destekçiliği-Ülkücülük hattından büyük oranda farklı görünüyor.

Ankara merkezli bir düşünce kuruluşu olan Toplum Çalışmaları Ensitüsü (TÇE), Ekim ayında "Türkiye'nin Milliyetçilik Haritası" adlı araştırma raporunu yayımladı.

"ÜLKÜ OCAKLARI'NA GİTMEYEN YENİ MİLLİYETÇİ NESİL"

TÇE veri analisti ve araştırma direktörü Yağmur Uzunırmak, görüşmecilere hiç Ülkü Ocakları'nda bulunup bulunmadıklarını sorduklarını aktarıyor:

"Milliyetçilik Türkiye'de Ülkü Ocakları ve MHP ile anılan bir olguydu. Biz üst nesillerde bunu, 'Evet, bulundum' cevabı üzerinden daha net görebiliyoruz. Fakat şimdi ortada, bunlara gitmeyen fakat kendisini milliyetçi tanımlayan bir nesil var."

Birçok farklı araştırma, gençler arasındaki "yeni nesil milliyetçiliğin", sekülerizmle kol kola gittiğini ve kadınları daha fazla kapsadığını gösteriyor.

GENÇ KADINLARIN YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Prof. Dr. Şenyuva da çalışmalarında bu kesimde genç kadınların yoğunluğunu gözlemlediğini söyledi.

"DEVLETE KUTSALLIK ATFETMİYORLAR"

Son dönemdeki araştırmalar, "yeni nesil milliyetçi gençlerin" geleneksel milliyetçi akımlarından farklı olarak devlete kutsallık atfetmediğini de belirtiyor.

"BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖRGÜTSÜZ"

İstanbul Gençlik Araştırma Merkezi'nin raporunda Zafer Partisi'nin söylemlerinin gençler arasında popüler olduğu tespiti yapıldı ancak uzmanlara göre "yeni nesil milliyetçi gençlerin" büyük bir bölümü örgütüsüz.