İngiltere Premier Lig'de mücadele eden ve kadrosunda önemli yıldızları barındıran Wolverhampton'da başarısız gidişat ve ekonomik sorunlar baş ağrıtıyor.

İngiliz basını, artan borç yükü ve nakit akışındaki sorunlar nedeniyle Wolverhampton'ın, kulübün finansal dengesini koruyabilmek adına kadro yapılanmasında köklü bir değişime gitmeye hazırlandığını iddia etti.

Wolverhampton yönetiminin, kadrodaki bütün oyuncuları satış listesine koyduğu ve takımda kimsenin dokunulmaz olmadığı da iddialar arasında yer aldı. Takımın yıldızları, genç yetenekleri ve kaptanları dahil olmak üzere tüm isimlere gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

UCUZA ELDEN ÇIKARACAKLAR

Kulübün acil nakit ihtiyacı nedeniyle, normal şartlarda astronomik bonservis bedelleri istenen oyuncuların bile çok cüzi rakamlara elden çıkarılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın ekonomik sorunla boğuşan Wolverhampton'ın 28 yaşındaki savunmacısı Emmanuel Agbadou'yu istediği bilinirken Galatasaray, Fenerbahçe,ve Trabzonspor'un da menajerler aracılığı ile önerilen ve ihtiyaç duyduğu isimlerle ilgilenme durumu da masada.