Dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kullanıcıya sahip olan fintech devi Revolut Ltd., Türkiye’deki faaliyetlerini başlatmak amacıyla yerel dijital banka FUPS’u satın almak için masaya oturdu. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Henüz nihai bir kararın verilmediği ve dev satın almanın kesinleşmediği belirtilirken olası bir anlaşma durumunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayına tabi olacak.

ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bloomberg'den Beril Akman'ın haberine göre konuyla ilgili sessizliğini koruyan Revolut sözcüsü, şirketin "piyasa söylentileri veya spekülasyonlar" hakkında yorum yapmadığını belirtti. Satın alma iddialarının odağındaki FUPS kanadından da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Milyarder Nik Storonsky liderliğindeki Revolut, son dönemde İskandinav ülkelerinden Meksika’ya kadar geniş bir coğrafyada yeni pazarlara odaklanmış durumda. Şirket, geçtiğimiz Kasım ayında aldığı 75 milyar dolarlık değerleme ile Avrupa'nın en değerli girişimlerinden biri olma unvanını pekiştirmişti.

"TÜRKİYE PAZARI İÇİN STRATEJİK BİR ADIM"

Bloomberg Intelligence Kıdemli Sektör Analisti Tomasz Noetzel, potansiyel satın almayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Revolut’un Türkiye’ye giriş potansiyeli stratejik açıdan oldukça mantıklı. Mevcut bankaların dijital alanda ileri düzeyde olduğu ancak hala şube ağlarına bağımlı kaldığı bir pazarda rekabeti artıracaktır. Anlaşmanın başarısı, fiyat ve kullanıcı deneyiminin ötesinde, farklılaşma konusundaki stratejik uygulamaya bağlı olacak."

FUPS’UN KISA GEÇMİŞİ

2022 yılında 1,5 milyar liralık başlangıç sermayesiyle lisans alan FUPS, Türkiye’de fintech hizmetleri sunan dijital bir banka olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) Eylül ayı verilerine göre, şirketin bünyesinde 60 çalışan bulunuyor.