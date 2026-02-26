UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 deviren Galatasaray, Torino'da normal süresi 3-0 biten maçın uzatmalarında 3-2 yaparak avantajını korudu. Toplamda 7-5'lik skorla İtalyan devini ülkesinde hüzne boğan Sarı-Kırmızılılar, 12 yıl aradan sonra yeniden Devler Ligi'nde Son 16'ya kalma başarısı gösterdi.

"YÜZDE 99 ELERİZ"

Sarı-Kırmızılıların yarın (cuma) yapılacak kura çekimi öncesi biri Liverpool diğeri Tottenham olmak üzere iki muhtemel rakibi de İngiliz takımları. Liverpool'un eski kaptanlarından Jamie Carragher da kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray veya Atletico Madrid ile eşleşecek olan eski kulübü hakkında konuşan Carragher, şunları kaydetti:

"Liverpool'a Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ın gelmesini tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı eleriz."

Carragher'ın konuştuğu yayındaki partneri eski futbolcu Micah Richards ise şaşırarak, "O kadar emin misin?" diye sordu. Ancak Carragher, söylemini yineleyerek, "Evet, Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Carragher, Atletico Madrid ile ilgili ise "Liverpool yüzde 60 kazanır" iddiasını ortaya attı.

LİG AŞAMASINDA GALATASARAY KAZANMIŞTI

Öte yandan Carragher'ın iddiaları bir yanda dursun, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasında Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta Osimhen'in golü ile 1-0 devirmeyi bilmişti. Bu Carragher'a hatırlatıldığında ise "Evet ama onları İngiltere'de yener ve turu geçeriz" şeklinde cevap verdi.

Carragher, altyapısından çıkıp 1996-97 sezonunda profesyonel sözleşme imzaladığı Liverpool'da 17 sezon boyunca forma giydi ve kariyerinde yalnızca bu kulüpte oynadı. 737 kez ile Liverpool'da en çok maça çıkan 2. oyuncu olma unvanını elinde bulunduran Carragher, uzun yıllar Gerrard'ın arkasında 2. kaptanlık rolünü üstlendi.