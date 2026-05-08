British Airways’in ana kuruluşu olan International Airlines Group (IAG) ilk çeyrekte vergi öncesi karını yüzde 77 oranında artırarak 422 milyon Euro'ya ulaştırdı.

Havayolu grubu için genelde en zayıf dönem olan bu çeyrekteki güçlü performansa rağmen Orta Doğu’daki savaş mali tabloların üzerine gölge düşürdü.

Şirket, İran ve ABD arasındaki savaş nedeniyle yakıt maliyetlerinin 2 milyar Euro'ya kadar yükseleceğiniı ve toplam faturanın 9 milyar Euro'ya çıkacağını tahmin ediyor.

Jet yakıtı fiyatlarındaki bu devasa zam sonrası Cuma günü şirketin hisseleri yüzde 4 oranında geriledi.

Şubat ayında yıllık kar beklentisini geri çeken şirket yönetimi çatışmanın işletme üzerinde yılın geri kalanında çok daha sarsıcı bir etki yaratacağını vurguladı.