Olay, Bodrum’daki lüks bir otelde meydana geldi. New York Post’un haberine göre, kızının yanında yemek yiyen Chloe Kelly, masanın altına aniden gelen bir kedinin topuğunu ısırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ancak Kelly, o an yaşananları önemsemeyerek tatiline devam etti.

İngiltere’ye döndükten sonra evdeki iki köpeğinin sürekli olarak ısırılan bölgeyi koklaması, Kelly’nin dikkatini çekti. Morluğun giderek artması üzerine şüphelenen kadın, soluğu acil serviste aldı.

“Kuduz” Teşhisi Konuldu

Yapılan tıbbi testlerin ardından 44 yaşındaki Kelly’ye kuduz teşhisi konuldu. Kelly, hızla Royal Devon ve Exeter Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

“Hayatımı Köpeklerim Kurtardı”

Hastane odasında konuşan Kelly, köpeklerinin davranışları sayesinde hayatta kaldığını belirtti:

“Köpeklerim olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim. Onlar beni kurtardı. 20 yaşındaki kızımla Bodrum’da harika bir tatil geçiriyorduk. Son akşamımızda, havalimanına gitmeden önce otelin restoranında yemek yerken, masanın altındaki kızıl bir kedi aniden beni ısırdı. Sandalyemi geriye çektim, mermere sürtündü ve sanırım bu onu korkuttu. Kuduzlu hayvanlar daha agresif olur, dişlerini topuğuma geçirdi ve kaçtı. Kuduz olabileceğim aklıma bile gelmedi.”

Kelly, eve döndükten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabah saat 6.30’da evdeydim. Yalnızca birkaç saat uyumayı planlıyordum. Cuma günüydü ve pazartesi günü tetanos aşısı yaptırmayı düşünüyordum. Ancak köpeklerim yanıma gelip sürekli ısırıldığım bölgeyi kokluyordu. Çok huzursuzdular, sanki bana bir şey anlatmaya çalışıyorlardı. Eğer o anları fark etmeseydim ve hastaneye gitmeseydim, muhtemelen hayatımı kaybedebilirdim.”