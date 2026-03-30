Otomotiv sektöründe özel tasarım gövde imalatı yapan Ilesbus UK’nin faaliyetleri, alınan mahkeme kararıyla denetim altına alındı.

Sekiz yıl önce kurulan ve Türkiye’nin büyük minibüs gövde üreticileriyle iş birliği içinde olan firmanın İngiltere kolu için yasal süreç başladı.

London Gazette verilerine göre, 23 Mart tarihinde başlayan kayyum süreci 25 Mart itibarıyla resmiyet kazandı.

MAHKEME KARARIYLA DENETİM SÜRECİ BAŞLADI

Şirkete yönelik atama kararı; Yüksek Adalet Divanı, Ticaret ve Mülkiyet Mahkemeleri ile İflas ve Şirketler Listesi kapsamında gerçekleştirildi. Süreci yönetmek üzere yönetici olarak Huw Powell atandı. Karoser üreticisi olarak faaliyet gösteren şirket, orijinal araç şasilerini modifiye ederek farklı tasarımlar ve teknik donanımlar oluşturmasıyla biliniyor.

İSTİHDAM VE PERSONELİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Daily Express'te yer alan habere göre, şirketin kayyum yönetimine girmesinin çalışanlar üzerindeki etkileri henüz kesinleşmedi. Mevcut aşamada, işten çıkarmalar veya personel sayısında bir azaltmaya gidilip gidilmeyeceğine dair resmi bir teyit verilmedi. Firmanın Swansea Enterprise Park’taki merkezinde yürüttüğü operasyonların geleceği, yönetim sürecinin ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.

Ilesbus UK, araçların iç ve dış aksamlarında kapsamlı değişiklikler yaparak kişiye özel ulaşım çözümleri sunuyordu. Şirketin çalışma alanları arasında zemin, panel, cam ve aydınlatma sistemleri gibi donanımsal iyileştirmeler yer alıyordu. Ayrıca VIP taşımacılık segmentindeki modellerin yanı sıra engelli sürücülere yönelik erişilebilirlik çözümleri de firmanın üretim portföyünde bulunuyordu.