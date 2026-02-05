İstanbul Boğazı'nın en önemli yapıları arasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleştirmeye açılıyor.



İNGİLİZ ŞİRKETE YETKİ VERİLDİ



Bloomberg, hükümete yakın kaynakların özelleştirme sürecini doğruladığını belirtirken, bu yıl içerisinde yapılacak ihale ile Boğaz'daki iki köprüye ek olarak bazı karayollarının da özel firmaların işletmesine verileceğini iddia etti.

Köprülerin özelleştirilmesi süreci kapsamında dünyanın en büyük danışmanlık şirketleri arasında yer alan İngiliz şirket Ernst & Young'a yetki verildiği öğrenildi.



6 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarının köprüleri satmaya hazırlandığını belirtmiş ve seçim öncesi köprülerin özelleştirilmesi yoluyla 6 milyar dolar kaynak elde edileceğini iddia etmişti.



Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, "Cumhuriyet değerleri satıldı, savaş gemileri satılıyor, şimdi de köprüleri satacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

25 YIL BOYUNCA ÖZEL SEKTÖRE VERİLECEK



İki köprünün özelleştirilmesinden en az 5 milyon 600 milyon dolar kaynak aktarımı elde edilmesi planlanırken, özelleştirme sürecinin 25 yıl ile sınırlandırılması bekleniyor. Özelleştirme planına dahil edilecek karayollarının sayısıyla birlikte elde edilecek kaynağın artabileceğine dikkat çekilmekte.







