Hayat pahalılığı ve vergi politikalarından şikayetçi bir grup İngiliz aktivist, Londra Kule'sinde sergilenen Devlet Tacı'nın vitrinine muhallebi fırlattı.

Genç aktivistler, "zenginlere daha fazla vergi uygulayın! Gücü elinize geri alın" diye slogan attı. Olay yerine gelen polis muhallebi sallayan 4 genci göz altına aldı.

Kendini 'Gücü Geri Alın' (Take Back Power) olarak adlandıran grup eylemi üstlendi. Protesto sırasında grup, "Demokrasi çöktü, zenginleri vergilendirin" yazan bir pankart da açtı.

Grup şiddete başvurmayan bir sivil direniş hareketi olduğunu vurguluyor. İngiltere'de de aşırı serveti vergilendirme yetkisine sahip kalıcı bir yurttaşlar meclisi kurulmasını ve bu meclisin ülkeyi onarma sürecinde belirleyici olmasını istiyor.