The Express'te yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 7 Ağustos 2025'te Türkiye'de mpox (eski adıyla maymun çiçeği) vakası tespit edildiğini doğrulamasının ardından İngiltere de vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Yakın fiziksel temas ve özellikle enfekte kişilerin ciltteki kabarcık ya da yaralarıyla temas ederek buluşan hastalıkla ilgili dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

VAKALAR ARTTI, DSÖ DOĞRULADI

DSÖ raporuna göre Türkiye'de tespit edilen hastanın kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat ettiği belirlendi. Afrika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise şu an için hastalıktan en çok etkilenen ülke olarak dikkat çekti. Demokratik Kongo'da yalnızca bu yıl 27 binden fazla vaka kayda geçti.

İngiltere'de ise yıl içinde Uganda'dan dönen kişilerde dokuz vaka görülmüştü.

BELİRTİLER VE RİSK GRUPLARI

Mpox belirtileri genellikle 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor. İlk belirtiler şunlar:

Yüksek ateş,

Şiddetli baş ağrısı,

Kas ve sırt ağrıları,

Halsizlik ve eklem ağrısı,

Titreme, lenf bezlerinde şişme.

İlk günlerden sonra ise vücudun çeşitli bölgelerinde döküntüler görülebiliyor.

DSÖ, özellikle küçük çocukların, hamile kadınların ve bağışıklık sistemi zayıf olanların (özellikle HIV hastaları) ciddi komplikasyon riski altında olduğunu vurguladı. Ancak çoğu hastanın bir ay içinde iyileştiği de rapor edildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN NASIL KORUNULUR?

Haberde, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin hastalıktan korunmak için uygun gördüğü şu önerilere yer verildi:

Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Enfekte olma ihtimali bulunan kişilerle yakın temastan kaçının.

Orta ve Doğu Afrika'dan döndükten sonra üç hafta boyunca belirtileri gözlemleyin.

Cinsel partnerlerle sağlık durumunu konuşun, şüpheli belirtilerde cinsel temastan uzak durun.

Belirti fark edenler derhal doktora başvurmalı ve izolasyona girmeli.

Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Mart 2025'te maymun çiçeğinin artık "yüksek riskli bulaşıcı hastalık" kategorisinde değerlendirilmeyeceğini duyurdu. Ancak uzmanlar, hala dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.