İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi en yetenekli 60 futbolcu listesini duyurdu.

2008’de doğan en yetenekli oyunculardan 60 kişilik liste hazırlayan İngiliz The Guardian, potansiyel yıldızlar arasına iki Türk oyuncu da ekledi.

İKİSİ DE SÜPER LİG'DEN

Türkiye’den Kayserispor ve Galatasaray birer futbolcu listeye girdi. Süper Lig'de yer alan iki oyuncu 60 yetenek arasında kendine yer buldu.

Adana Demirspor forması altında Süper Lig macerasına atılan ve bu sezon Kayserispor'da forma giyen kaleci Deniz Dönmezer'in yanı sıra, Galatasaray'ın alt yaş gruplarında boy gösteren 10 numara Furkan Koçak, listede yer alan iki Türk oyuncu oldu.