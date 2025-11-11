Tottenham forması giyen orta saha oyuncusu Yves Bissouma için yeniden Galatasaray iddiası gündeme geldi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Bissouma'ya ilgisini sürdürüyor. Galatasaray, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bissouma'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'ın, transfer için 29 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu ve 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır olduğu aktarıldı.

Premier Lig'den de bazı takımların sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle Bissouma ile ilgilendiği belirtildi. Tottenham'da bu sezon sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sahalardan uzak kalan Bissouma'nın ise şu anca önceliği futbola dönmeye verdiği kaydedildi.

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bissouma'nın, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.