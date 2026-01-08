Ara transfer sezonunda Galatasaray gücünü katlamak için harekete geçerken aynı zamanda takımdaki isimlere gelen teklifler de değerlendiriliyor.

Sarı kırmızılı ekipte, talipleri çıkan bir isim de Brezilyalı orta saha Gabriel Sara oldu.

BİRDEN FAZLA EKİP PEŞİNDE

ESPN'den Felipe Silva'nın haberine göre Fulham, Gabriel Sara'nın transfer şartları hakkında Galatasaray'dan bilgi aldı ancak henüz resmi bir teklif yapmadı.

Söz konusu habere göre Fulham, teklifin resmileştirilmesine yardımcı olmamak üzere, pazarlık koşullarını sarı kırmızılı yönetime danıştı.

Premier Lig'den iki farklı takımın daha Sara'yı izlediği aktarılıkren Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusunu kaybetmek istemediği ve olası bir transfer görüşmesinde teklifle gelen kulüplere kolaylık sağlamayacağı ifade edildi.