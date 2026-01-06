İngiltere'nin en lüks semtlerinden Cotswolds'da yer alan ve birçok otorite tarafından 'ülkenin en güzel sokağı' kabul edilen Arlington Row'da yaşayanlar, Metin ve Gülbin Dener çiftinin tadilatları nedeniyle isyan etti.

2022 yılında başlayan 4’üncü yılına giren çalışmalar yüzünden sokağın savaş alanına ve hayatlarının ise cehenneme döndüğünü belirten Cotswolds sakinleri, çalışmaların durdurulması için başvuru yaptı.



BÜTÜN KÖY AYAKLANDI



Tadilat nedeniyle bitmek bilmeyen gürültü, yol kapatmaları ve ağır araç trafiği mahalleliyi adeta isyan ettirdi.

Köylüler, inşaat yüzünden yaşam kalitelerinin düştüğünü, estetiğin bozulduğunu savundular. Bir ambulansın kapalı yol nedeniyle geçememesi gerilimi tırmandırdı. Tadilat “kültürel vandalizm” olarak nitelendirildi.





