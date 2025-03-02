Starmer, geçen hafta Washington'da düzenlenen bir toplantıda, Trump'tan Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılması halinde Ukrayna'yı korumak için ABD güvenlik garantisi taahhüdü alabilmek amacıyla, kraliyet ailesinden aldığı ikinci kez benzeri görülmemiş bir devlet ziyareti davetini ve iltifatları bir arada kullandı.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri de dahil olmak üzere bazı İngiliz siyasetçiler, Trump'ın Zelenskiy'i Ukrayna savaşında ABD'nin verdiği desteğe yeterince minnettar olmamakla suçlamasının ardından teklifin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Devlet ziyaretinin iptal edilmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda Starmer, Avrupa'nın "gerçek bir kırılganlık anı" ile karşı karşıya olduğu bir dönemde Washington ile ayrışmayı derinleştirmek isteyen politikacıları eleştirdi.

Starmer BBC'ye yaptığı açıklamada, "SNP veya diğerlerinin, burada söz konusu olan en önemli şeyin ne olduğunu gerçekten takdir etmeden söylemlerini artırmaya çalışmasına izin vermeyeceğim, Avrupa'da barıştan bahsediyoruz." dedi.

Starmer, Gazze'den Ukrayna'ya kadar her konuda kışkırtmalara ve olası gümrük vergilerine rağmen, Avrupa'daki bazı liderlerin aksine Trump'ı eleştirmekten kaçınmaya çalıştı .

TÖRENSEL İŞ

Kral Charles'ın davetini dünya basınının önünde Oval Ofis'te Starmer'ın Trump'a teslim etmesiyle birlikte ABD Başkanı, modern zamanlarda bir İngiliz hükümdarı tarafından iki resmi ziyarette ağırlanan ilk seçilmiş siyasi lider olacak.

Devlet ziyareti, ihtişam ve gösterişle dolu görkemli bir törensel olaydır ve genellikle bir araba gezisi ve görkemli bir devlet ziyafeti içerir.

Merhum Kraliçe Elizabeth döneminde yalnızca üç ABD başkanına tam resmi ziyaret izni verilmişti: Barack Obama, George W. Bush ve Trump.

Annesi İskoçyalı olan Trump, İngiliz kraliyet ailesine olan hayranlığından düzenli olarak bahsetmiştir. Kraliyet ailesinin apolitik olması beklenmesine rağmen, genellikle dünya liderleriyle olumlu ilişkiler kurmaya çalışmak için görevlendirilirler.

Trump'ın Haziran 2019'da gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret üç gün sürmüş, bu süre zarfında bir devlet yemeğine katılmış ve o dönem tahtın varisi olan Charles ile çay içmişti.

SNP lideri John Swinney, Pazar günü yaptığı açıklamada Trump'a yapılan teklifin hala geçerli olduğuna "inanmanın zor olduğunu" söyledi.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekili ve daha önce parlamentonun dış ilişkiler komitesi başkanlığını yürüten Alicia Kearns de ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi teklif etmesine kadar ziyaretin durdurulması gerektiğini söyledi.

Davetiyenin iptali için yapılan dilekçe yaklaşık 70.000 imza topladı ve normalde sağcı olan bazı İngiliz gazeteleri de Zelenskiy ile yaşadığı anlaşmazlıktan beri Trump'ı eleştirdi. Telegraph, "haksız yere ve utanç verici bir şekilde zorbalığa uğradığını" söyledi.