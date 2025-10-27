CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "casusluk" suçlamasıyla tutuklama kararı verilirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya geldi..

CHP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ...

İmamoğlu hakkında “casusluk” soruşturması sürerken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret CHP’nin tepkisini çekmişti.

Adıgüzel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Türkiye ziyaretini Meclis gündemine taşıdı.

CEVDET YILMAZ'A SORULAR?

CHP'li Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- "İngiltere Başbakanı da hazır Türkiye’ye gelmişken, HG isimli şahsın İngiltere’ye bilgi akışı sağlayıp sağlamadığı, MI6 personeli olup olmadığı doğrudan kendisine sorulacak mıdır?

2- HG isimli şahıs gerçekten MI6 personeli midir, yoksa yeni bir düzmece davaya konu yaratan bir meczup mudur, bu yönde kendi istihbari bilgilerimiz nedir?

3- Eğer casusluk faaliyeti iddiaları güçlü ise hükümetinizin bu süreçteki tutumu, 'casuslukla suçlanan ülkeyle stratejik iş birliği' gibi bir çelişki doğurduğunun farkında mısınız?

4- Türkiye, bu ziyaretten önce özellikle bu konuda İngiltere’den herhangi bir casusluk veya istihbarat faaliyetiyle ilgili açıklama ya da iş birliği talep etmiş midir?

5- Ziyaretin gündeminde Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ikinci el alımı konusu yer almakta mıdır?