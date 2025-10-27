İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelecek. Ziyaretin gündem maddesinin Türkiye'nin satın almak istediği Eurofighter Typhoon savaş uçakları olması beklenirken, görüşme öncesinde İngiltere'den dikkat çeken bir adım geldi.



TÜRKİYE'YE 2 SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİLDİ



Middle East Eye'ın (MEE) güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yapılacak görüşmenin ciddiyetini göstermek amacıyla Starmer, Türkiye'ye kendisi gelmeden önce 2 Eurofighter jeti gönderdi.

İngiliz haber ajansı PA'de yer alan habere göre iki lider arasındaki görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşmekte. Yapılacak görüşmede Starmer'a İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in de eşlik edecek.



40 UÇAK İÇİN ANLAŞMA YAPILMASI BEKLENİYOR





Erdoğan-Starmer zirvesinde uçak teslimatının hızlanması için İngiltere'nin halihazırda kullandığı uçakların verilmesi seçeneğinin üzerinde duruluyor.

Buna göre Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) kullandığı 20 Eurofighter savaş uçağı Türkiye'ye verilecek. Kalan 20 uçak ise daha sonra Türkiye'nin önceliklerine göre uyarlanarak teslim edilecek.





