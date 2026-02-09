Bradford'da bulunan bir camide, öğle namazının ardından düzenlenen pilates dersleri, özellikle ileri yaştaki erkekler arasında hem fiziksel aktivite hem de sosyalleşme imkanı sunuyor. Pilates derslerine katılan ve çoğunluğu emekli olan erkekler, namaz sonrası caminin alt katında bir araya gelerek, haftada bir 45 dakikalık derslerde squat, esneme ve denge hareketleri yapıyor.

Derslere olan yoğun talep nedeniyle katılımcı sayısına sınırlama getirilirken, cami yönetimi, İngiltere'nin farklı bölgelerindeki camilerden benzer uygulamalar için talep aldıklarını bildirdi.

Başlangıçta sınırlı sayıda katılımcıyla hayata geçirilen pilates dersleri, caminin sosyal medya hesabında paylaşılan bir görüntünün kısa sürede milyonlarca kez izlenmesiyle, geniş kitlelerin dikkatini çekti. Artan ilgiyle birlikte derslere katılım artarken, her hafta yaklaşık 30 kişinin katıldığı oturumlar cami cemaatinin düzenli buluşma noktalarından biri haline geldi.

Farklı fiziksel yeterliliklere sahip, 50 ile 80 yaş arasındaki erkeklerin katıldığı dersler, katılımcıların günlük yaşamlarında daha aktif olmalarına katkı sağlıyor. Pilates seansları yalnızca bedensel hareketle sınırlı kalmazken, birlikte vakit geçirme, sohbet etme ve dayanışma ortamı oluşturmasıyla da öne çıkıyor. Pilates derslerinin, katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel durumlarına olumlu katkı sağladığı belirtiliyor.

Derslerin ardından çay, meyve ve bisküvi eşliğinde gerçekleştirilen sohbetlerin, özellikle ileri yaştaki bireyler için önemli bir sosyalleşme ortamı oluşturduğu belirtiliyor.

Organizasyon yetkilileri, artan ilgiyle birlikte camiyi yalnızca ibadet edilen bir mekanın ötesinde, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, ilerleyen dönemde kadınlara yönelik pilates dersleri düzenlenmesi ve gençler için sosyal kulüpler oluşturulması planlanıyor. Yetkililer, bu tür faaliyetlerle caminin her yaştan insan için daha kapsayıcı ve erişilebilir bir toplumsal buluşma alanı olmasını amaçlıyor.

Bradford'daki Usmania Camisi yetkilileri, başlatılan pilates derslerinin ardından İngiltere'nin farklı bölgelerinin yanı sıra Malezya ve Kanada'daki çok sayıda camiden benzer uygulamalar için talep aldıklarını bildirdi.