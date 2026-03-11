UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Galatasaray, sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekibin RAMS Park'ta aldığı zafer İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Ada basını, bu sezon Galatasaray'a ikinci defa boyun eğen Liverpool'un İstanbul'da yıkıldığını okurlarına aktardı.

'İSTANBUL'DA CEHENNEM ATMOSFERİ'

Times gazetesi ise RAMS Park'taki atmosferi ön plana çıkardı. Gazete, İstanbul'daki gürültülü ve baskılı ortamı "cehennem" benzetmesiyle aktardı. “Liverpool, İstanbul'un ateşli atmosferinde adeta çöktü, Galatasaray avantajı ele geçirdi. Galatasaray, büyük maçlar kazanmaktan çekinmiyor. Sürekli gürültünün hakim olduğu bu ürkütücü yer, şiddetiyle cehenneme benzetiliyor. Ev sahibi takım sanki fazladan yarım saniyeleri varmış gibi oynuyordu.” ifadelerini kullanan Times, Galatasaray'ın büyük maçları kazanma alışkanlığını sürdürdüğünü yazdı.

BBC, 'Galatasaray avantajı aldı' ifadeleri ile maçın sonucunu duyururken İstanbul'daki atmosferin Liverpool üzerinde baskı yarattığını ve erken golün maçın kaderini çizdiğini aktardı.

The Athletic ise "Arne Slot'un 100. maçı, Liverpool'un savunma hataları ve hücumdaki savurganlık nedeniyle gölgelendi. Pek çok açıdan bu, Liverpool'un sezonunun küçük bir özetiydi. Savunma zaafları ve savurganlıkları, kendi hücum çabalarını baltaladı. Slot, Liverpool'un başında çıktığı 100. maçını kutladığı geceyi pek de güzel anılarla hatırlamayacak.” ifadeleri ile Liverpool için sezonun kötü geçtiğini belirtti.

'LIVERPOOL ŞANSLIYDI'

Guardian'da yer alan yorumda Liverpool'un aslında daha ağır bir yenilgiden şans eseri kurtulduğu ifade edildi. Haberde, "Lemina'nın attığı golle Galatasaray'ın Liverpool karşısında üstünlük sağlaması Slot için tanıdık bir hikaye. Liverpool için iyi haber şu ki, durum kurtarılabilir, oysa gerçekte kurtarılamayacak bir durum olabilirdi. Kötü haber ise, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ilk üç bölümünde belirgin bir şekilde ikinci planda kalmalarıydı. Anfield'da ise bambaşka bir maç olacak. Diğer taraftar grupları da ıslık çalar ama hiçbiri Galatasaray taraftarının gösterdiği birliği, şiddet ve coşkuyu sergileyemez.” değerlendirmesine yer verildi.

Sky Sports, Liverpool'un bu sezon İstanbul'dan ikinci kez mağlubiyetle ayrıldığını vurgularken Daily Mail ise İngiliz temsilcisinin yaptığı hatalar nedeniyle hezimetten kıl payı kurtulduğunu yazdı.