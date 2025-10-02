İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı önünde toplanan grup, "İsrail'i FIFA'dan atın", "Filistin'e adalet", "İsrail'i boykot edin", "Yaşasın özgür Filistin" sloganları atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu.

Emma isimli protestocu AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası etkinliklerden, futboldan, Eurovision gibi faaliyetlerden men edilmesi gerektiğini belirterek, "İsrail, Filistinlilere karşı son derece iğrenç, korkunç bir şekilde davranıyor ve çoğumuzun ne kadar tiksindiğini tam olarak anlamıyorlar. İsrail Avrupa'da değil, Orta Doğu'da. Filistinlileri içermeyen bir ulusal futbol takımı gönderme hakları olduğunu da düşünmüyorum. Futbol takımlarına da aşağılayıcı bir şekilde davranıyorlar. Son iki yılda İsrail ve IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) Gazze'de ve Batı Şeria'da, ayrıca İsrail'in içinde yaşayan Filistinlilere karşı sergilediği davranışlar inanılmaz derecede korkunç." diye konuştu.

İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırması ve çok sayıda aktivisti yasadışı şekilde alıkoymasına şaşırmadığını dile getiren Emma, "O filonun Gazze'nin yakınına bile gitmesine hiçbir şekilde izin verileceğini düşünmemiştim. Gazze'deki Filistinliler kıyıdan birkaç metre uzakta balık bile tutamıyor. Filoda olanların çok cesur olduklarını düşünüyorum, çünkü başlarına gelecekleri bildiklerine inanıyorum. Elbette, onların gözaltından serbest bırakılmasını görmek isterim." ifadelerini kullandı.

'ANLAMLI ADIMLAR ATILMASINI TALEP EDİYORUZ'

Dominic isimli Wimbledon taraftarı ise, İsrail'in neden UEFA organizasyonlarında mücadele ettiğini anlamadığını dile getirerek, "İsrail kulüplerinin UEFA'dan men edilmesini istiyoruz. UEFA, Avrupa kulüpleri içindir. Neden UEFA'da oynuyorlar?" dedi.

UEFA ve FIFA'ya futbol taraftarlarının sesini dinleme çağrısında bulunan Dominic, "Arkamda tüm kulüplerin bayraklarını görüyorsunuz. Futbol taraftarları sizden ve FIFA'dan talep ediyor. Futbol taraftarlarının seslerini dinleyin. Güney Afrika'nın kovulduğu şekilde kovulmasını istiyoruz. Bir askıya alma istemiyoruz. Futbol taraftarları olarak anlamlı adımlar atılmasını talep ediyoruz. Futbol taraftarları bu gördüğümüz vahşetlere ve dehşete katlanamıyor. Bu olması gerekiyor, futbol taraftarları gerçek bir eylem görmek istiyor. İşgalci devletin yapısı kırılmalı. Tamamen, eksiksiz yasaklanmalı ve Güney Afrika'nın kovulduğu şekilde kovulmalı." şeklinde görüş belirtti.

Dominic, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Yaptıkları şeyler beni çok endişelendiriyor. Bunun utanılacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun skandal olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de Gazze topraklarına yardım ulaştırmaya çalışıyor olan bir grup insani yardım gönüllüsü var, orada açlık çeken çocuklar, yiyeceksiz çocuklar, her gün yemek bulmakta zorlanan insanlar var. Birleşik Krallık hükümeti bugün bir açıklama yaptı ki gördüklerinden ve filoda olanlardan çok endişeliler. Evet, bu skandal. İnsani yardım yapanlar kimseye tehlike taşımıyor. Onlar uluslararası sulardalar. Bu, dünyanın meselesi. Dünya, İsrail'in eylemlerini kınamalı. Ben bir futbol taraftarıyım. Futbol camiasının sesini duyurmak için buradayım. Futbol camiası, diğer insanlar gibi gözlerini açmış durumda. Gazze'de ve kısmen Filistin'de ve Batı Şeria'da bir apartheid yaşanıyor. 1967'den beri var olan bir işgal var, askeri bir işgal. Dünya olan biteni görebiliyor. Bu korkunç. Bütün dünya sarsılıyor, inanamıyoruz. Olanlar vicdanlara sığmaz. Bir futbol taraftarı olarak, burada İsrail'in FIFA'dan men edilmesini görmek istiyoruz."