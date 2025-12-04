İngiltere'nin Derby kentinde patlayıcı maddelere ilişkin suç şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından acil durum ilan edildi.
Vulcan Street’teki bir adrese yapılan baskın sonrası orduya bağlı patlayıcı mühimmat birimi bölgeye sevk edilirken, güvenlik gerekçesiyle 200'den fazla ev tahliye edildi.
Polis, olayın terör bağlantılı olmadığını ve tahliyelerin önlem amaçlı yapıldığını bildirdi.
