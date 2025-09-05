Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, satış hacminde aylık yüzde 0,2, bir yıl öncesine göre ise yüzde 1,3 artış öngörüyordu.

Verilerin başlangıçta 22 Ağustos'ta yayınlanması planlanıyordu ancak Ulusal İstatistik Ofisi, daha ileri kalite kontrolleri için yayını erteledi.

Rakamlar, ekonomistlerin yılın ilk yarısında beklenmedik şekilde güçlü bir büyümenin ardından, kısmen daha yüksek kamu harcamaları nedeniyle, Temmuz ayı gayri safi yurt içi hasıla verilerinin yavaşlamayı göstermesini beklediği açıklanmasından bir hafta önce geldi.

Geçtiğimiz ay İngiliz Perakende Konsorsiyumu, çoğunluğu büyük perakende zincirlerinden oluşan üyelerinin harcamalarının Temmuz ayında nakit olarak %2,5 arttığını bildirmişti. Bu artışta, kayıtlara geçen en sıcak beşinci Temmuz ayında gıda ve yazlık giyime yapılan harcamaların artması etkili olmuştu.

Ancak özellikle gıda ürünlerindeki yüksek fiyatlar dikkate alındığında, alım hacimlerinde düşüş yaşandı.

Elektrikli eşya perakendecisi Currys CURY.L, Perşembe günü yaptığı açıklamada, sıcak havanın klima ve vantilatörlere yapılan harcamaları artırdığını ve Ağustos sonuna kadar olan dört ayda İngiltere ve İrlanda'daki satışların %3 arttığını söyledi.